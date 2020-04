Buoni spesa, Pennabilli spende 4500 dei 15000 euro ricevuti. "Soldi solo a chi ha bisogno"

Attualità

Pennabilli

| 15:47 - 09 Aprile 2020

La piazza di Pennabilli.

Sono 14 i nuclei familiari (per un totale di 33 persone) che a Pennabilli hanno usufruito dei contributi previsti per l'acquisto di generi alimentari. Lo comunica l'amministrazione comunale di Pennabilli, che in una nota commenta: "Siamo soddisfatti della scelta dei parametri che abbiamo stabilito, poiché abbiamo tutelato veramente i più deboli; abbiamo evitato che potesse beneficiare di tali contributi chi non ne avesse avuto bisogno". Dei 15000 euro assegnati, ne sono stati impiegati solamente 4500. L'amministrazione comunale annuncia a breve un nuovo schema di domanda, con requisiti meno stringenti, ma sempre selettivi: "Il principio resta sempre quello di aiutare i bisognosi, non di distribuire i soldi indistintamente, poiché non servirebbe a nessuno".