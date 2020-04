Novafeltria: volontari consegnano i buoni spesa ai cittadini

Attualità

| 15:15 - 09 Aprile 2020

I volontari che a Novafeltria hanno distribuito i buoni spesa.

Questa mattina (giovedì 9 aprile) è partita a Novafeltria la consegna dei buoni di solidarietà alimentare, come comunicato dal vicesindaco Elena Vannoni. Diversi cittadini hanno dato adesione per prendere parte alla consegna, ma è stato intenso anche il lavoro dei dipendenti comunali, così come è costante l'impegno dei volontari e dell'Alta Valmarecchia Soccorso. Scrive la Vannoni in una nota: "È stata una settimana intensa, per il grande lavoro di costruzione di un sistema che ci siamo dovuti inventare e organizzare dal nulla, di coordinamento proficuo e generoso con gli altri assessori e il personale dei servizi sociali dei Comuni, dove il personale dell’ufficio protocollo ha lavorato giorno e notte. Abbiamo fatto di tutto per essere celeri e giungere alle famiglie prima delle festività della Santa Pasqua affinché questa potesse essere vissuta in pace e serenità". Il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, evidenzia: "Sono stati e saranno ancora giorni frenetici che hanno dimostrato lo spirito di servizio e la bontà di una comunità solidale pronta a mettersi in gioco. Tutti hanno il diritto di trascorrere la Santa Pasqua in serenità, continueremo a lavorare come una grande squadra affinchè nessuno si senta abbandonato".