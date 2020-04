VIDEO Emozione e applausi, l’omaggio del Prefetto e Protezione civile ai sanitari dell'ospedale

Attualità

Rimini

| 14:11 - 09 Aprile 2020

Visita questa mattina (giovedì 9 aprile) all'ospedale Infermi del Prefetto di Rimini Alessandra Camporota, accompagnata da volontari e operatori della protezione civile e dal Colonnello Giuseppe Sportelli, Comandante Provinciale dei Carabinieri. Il Prefetto ha portato in dono delle colombe pasquali - lasciate su una barella per rispettare le distanze di sicurezza - destinate a medici, infermieri, operatori sanitari dell'ospedale di Rimini. Un momento che è stato vissuto con emozione, con tanto di scambio reciproco di applausi, e che testimonia la stretta vicinanza delle Istituzioni a chi in questo momento sta lottando in prima linea, per tutelare la salute dei cittadini, in tempi di emergenza sanitaria.