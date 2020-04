Cassa integrazione straordinaria per i 51 lavoratori dell'aeroporto di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:49 - 09 Aprile 2020

Cassa integrazione straordinaria per i 51 lavoratori dell'aeroporto Fellini di Rimini.

Airiminum, la società di gestione, ha richiesto in accordo con i sindacati l'accesso alla cassa integrazione straordinaria per i suoi 19 dipendenti, gli 11 dipendenti di Airhandling e i 9 dipendenti di AIrsecurity per la durata massima di un anno a partire dal 30 marzo e l'accesso al Fis-Fondo di Integrazione Salariale per la durata massima di 9 settimane a partire dal 16 marzo per i 12 dipendenti di Aircourtesy. La richiesta, spiega una nota della società di gestione dello scalo romagnolo, " è motivata dalla sospensione temporanea delle attività dell'aeroporto causata dall'emergenza Covid-19". Il Fis riguarderà 12 dipendenti, mentre la cassa integrazione straordinaria riguarderà 39 dipendenti. Il Ceo Corbucci evidenzia: "Per l'azienda una risposta immediata agli effetti di questa grande emergenza sanitaria che sta colpendo il Paese e in particolare il settore dei trasporti e del turismo. Una risposta che consente, come sempre nella storia recente dell'aeroporto, di tutelare i propri collaboratori e prepararsi al meglio a ripartire".