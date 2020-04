Covid-19: Rimini solidale con i poliziotti in prima linea. Pizze e sanificazione dei mezzi gratis

Cronaca

Rimini

| 12:31 - 09 Aprile 2020

La consegna delle pizze in Questura a Rimini.

Continuano le manifestazioni di solidarietà sul nostro territorio alle persone impegnate in prima linea, durante l'emergenza Coronvirus, per la tutela dei cittadini. Tanti cittadini hanno donato alla Questura dispositivi di protezione: : dalle classiche mascherine, ai guanti in lattice, ai disinfettanti per le mani e per le superfici. Tra i tanti gesti di solidarietà da sottolinare quello dei titolari della pizzeria Napulè di Piazza Mazzini, che una volta a settimana offrono la pizza agli operatori che si apprestano ad effettuare il turno della sera: dai poliziotti delle volanti, a quelli dei corpi di guardia o per coloro che lavorano presso la sala operativa.



Un altro bel gesto è quello fatto dal titolare della ditta “Bianchi Detailing” di Via Cesare Pavese, che si è offerto di igienizzare e sanificare tutte le Volanti di Rimini, atto molto apprezzato dal personale, per cui l’autovettura di servizio costituisce e rappresenta lo strumento necessario ed indispensabile per il portare a compimento il proprio operato.

"Gesti solidali che ci fanno sentire tutti più uniti, anche se distanti", commentano dall'Ufficio di Gabinetto della Questura di Rimini.