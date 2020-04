Anche a Misano Adriatico uno spazio sicuro all'aperto per persone con disagio psichico

Attualità

Misano Adriatico

| 12:18 - 09 Aprile 2020

Il parco di via Gramsci a Misano Adriatico.

È partito anche a Misano Adriatico il progetto "Spazi sicuri all’aperto" in collaborazione e in accordo con il servizio della Neuropsichiatra dell’infanzia e della adolescenza e con il centro per l’Autismo dell’Ausl Romagna.



Il parco sarà aperto dal lunedì (compreso quello di Pasqua) al sabato, sia al mattino che al pomeriggio per consentire nell'arco della settimana più accessi, ma sempre limitati ad un massimo di due utenti e relativi accompagnatori per volta, al fine di evitare assembramenti di persone.



«In questo drammatico momento siamo tutti chiamati al rispetto delle regole che ci impongono di restare a casa, ma per alcune categorie di persone il cambio di abitudini non è semplicemente un disagio, ma un vero e proprio trauma», sottolinea la vicesindaca Maria Elena Malpassi, «in particolare lo è per questi bambini e ragazzi che necessitano assolutamente di mantenere più possibile la loro routine e di muoversi in spazi meno costrittivi delle mura domestiche, anche per non vedere regredire i percorsi intrapresi e a tutela del loro benessere psicofisico».