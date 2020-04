Oltre 2400 pasti per i bisognosi nel weekend di Pasqua, cucina e offre Summertrade

Attualità

Rimini

| 12:08 - 09 Aprile 2020

Servizio di catering.

Ben 2400 pasti cucinati e destinati ai più bisognosi del Riminese nel fine settimana di Pasqua. È l’impegno che Summertrade, azienda di catering di Italian Exhibition Group, ha preso nei confronti di quasi 200 persone che tra sabato 11 e domenica 13 potranno beneficiare di pranzi e cene cucinati nella cucina del palazzo dei congressi e che saranno distribuiti tramite le associazioni Papa Giovanni XXIII, Casa don Gallo per l’autonomia, mensa Santo Spirito e la Caritas diocesana di Rimini.



Nel fine settimana Summertrade distribuirà circa 400 pasti a pranzo e cena per un totale di circa 2400 nell’arco del weekend. La Pasqua avrà un sapore diverso per quanti, oltre a trascorrerla separati dai propri affetti per osservare le disposizioni anticontagio, faticano a provvedere al sostentamento proprio e dei famigliari più stretti. L'iniziativa è svolta in accordo con l’amministrazione comunale e la Curia vescovile.



Un'iniziativa lodevole che ha già ricevuto il plauso della direzione della Caritas: «Un grazie di cuore a tutti coloro che stanno camminando al nostro fianco aiutandoci a prenderci cura delle persone più fragili che quotidianamente si rivolgono a noi», sottolinea il direttore Mario Galasso, «questi importanti segnali sono la fragrante testimonianza di una nuova comunità che nasce, una comunità che coniuga le imprese e l’economia con la solidarietà e l'attenzione alle persone e alle realtà più deboli. Una comunità che rinasce più consapevole che il nostro destino è insieme».