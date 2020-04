Parte la distribuzione dei buoni spesa per il Comune di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 11:56 - 09 Aprile 2020

I buoni spesa distribuiti dal Comune di Poggio Torriana.

Parte giovedì 9 aprile l'attività di consegna porta a porta dei buoni spesa per i cittadini, risultati beneficiari, residenti nel Comune di Poggio Torriana. Dal 2 all'8 aprile il Comune aveva aperto il bando per la richiesta di buoni spesa alimentari, utilizzando la raccolta dei moduli con modalità online.



Assieme ai buoni è in consegna l'elenco degli esercenti locali dove sarà possibile fare la spesa ed un vademecum con le regole di utilizzo buoni spesa. Per chi ha ottenuto un punteggio insufficiente si provvederà alla consegna di pacchi alimentari appena dopo la Pasqua. Per i casi sociali già in carico allo sportello sociale il Comune provvederà tempestivamente alla consegna di prodotti alimentari prima di Pasqua.



Il sindaco Ronny Raggini sottolinea come «con questa misura diamo un aiuto ai cittadini provati economicamente dagli effetti della pandemia, dando risposte anche a persone che fino ad oggi non si erano ma rivolte ai nostri uffici per chiedere aiuto».



L'assessora ai servizi sociali Francesca Macchitella aggiunge: «Il Comune ha affrontato con grande spirito di servizio la gestione del provvedimento e la macchina amministrativa si è attivata in pochi giorni con l'Unione dei Comuni, raccogliendo molte richieste dai concittadini, con una risposta immediata a diversi nuclei familiari. La speranza è quella di aver lenito, anche se in minima parte, alcune difficoltà economiche derivanti dall'emergenza Covid-19. Stiamo assistendo a varie forme di grande generosità e di solidarietà, a tal proposito, ricordo la possibilità di donare un contributo versando una qualunque somma sul conto corrente comunale con causale emergenza coronavirus, per aiutare le famiglie più fragili."