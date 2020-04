Oltre 15 mila mascherine per i residenti di Bellaria-Igea Marina

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:23 - 09 Aprile 2020

È partita giovedì mattina la consegna a Bellaria-Igea Marina di oltre 15 mila mascherine a tutte le famiglie residenti. Se ne stanno occupando con generosità i volontari del nucleo di Protezione civile in accordo con l'amministrazione comunale.



Le mascherine derivano da donazioni di privati, ai quali va un particolare ringraziamento, sommate a risorse comunali, regionali e della stessa protezione civile.



La distribuzione, che raggiungerà tutti i nuclei familiari, è stata pianificata soprattutto a beneficio di chi è impossibilitato nel reperimento, come anziani, soggetti a rischio e immunodepressi. I volontari depositeranno le mascherine direttamente nelle buche delle lettere ed il loro arrivo nelle varie zone della città sarà accompagnato da un messaggio audio riprodotto dall'auto di servizio; ai cittadini, l'invito a rispettare le opportune prassi di utilizzo delle mascherine per preservarne l'efficacia: da questo punto di vista, un vademecum sarà presto pubblicato anche sulla pagina Facebook del Comune.