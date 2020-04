Pesaro, virus sull'altalena: altri 45 contagi, superati 2mila casi. Crescono i guariti (645)

Attualità

Pesaro

| 08:38 - 09 Aprile 2020

In terapia intensiva 22 pazienti.

Prima del vero e proprio calo bisognerà attendere forse la prossima settimana. Dopo i 37 nuovi casi di ieri, e i 66 del giorno prima ieri il bollettino della provincia pesarese registra 45 nuovi positivi al Covid 19, portando a 2.001 il numero totale degli infetti. Ma schizza ancora il numero dei morti con altri 8 decessi, che portano a 379 il numero delle vittime in tutta la provincia di Pesaro Urbino. A consolare è il dato dei guariti che dai 342 di ieri oggi passa ai 645 di oggi. In isolamento domiciliare ci sono 3654 persone, di cui 503 sono operatori sanitari. In terapia intensiva sempre 22 pazienti che sono ricoverati all’ospedale Marche Nord di Pesaro.