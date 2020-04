Maggioranza e minoranza attorno allo stesso tavolo per parlare di problemi e soluzioni per Riccione

Attualità

Riccione

| 08:15 - 09 Aprile 2020

Il municipio di Riccione.

La maggioranza e opposizione del comune di Riccione sono chiamati a lavorare congiuntamente a questa fase di emergenza sanitaria a tempo indeterminato per il bene della collettività.



Dopo aver manifestato la necessità di dialogo e collaborazione, è stato attivato un tavolo di lavoro (digitale) che coinvolge i capigruppo, sul quale avviene una quotidiana corrispondenza su dati, statistiche, proiezioni e tematiche di rilievo. E presto ne sarà creato un altro con gli attori economici della città per affrontare problemi e temi della situazione in corso.



«Siamo lieti che nell'ultima riunione di questo tavolo sia stata accettata dalla sindaca Renata Tosi e dalla maggioranza la proposta di costituirne un altro con tutti gli attori economici della città per meglio affrontare le problematiche e le tematiche che questa situazione ci ha portato e porterà», sottolineano i gruppi consiliari di minoranza Riccione Civica, Gruppo misto e Pd, «lo abbiamo fortemente voluto e proposto al sindaco, con la certezza che in questa fase storica serva il contributo di tutti. Si tratterà di un tavolo di lavoro permanente che dovrà coinvolgere tutti gli operatori e le forze economiche e politiche della città. L’ obiettivo della azione di tutti sia univoco: Riccione, i riccionesi e la sua economia».



Sono tre le macro-azioni proposte dai tre capigruppo da mettere subito in campo ma orientate al medio lungo periodo potrebbero essere subito queste:



La riqualificazione complessiva della città , approfittando di questo momento per intervenire anche con le attività di manutenzione ordinaria;



, approfittando di questo momento per intervenire anche con le attività di manutenzione ordinaria; Un piano di comunicazione del " brand Riccione ";



"; La digitalizzazione delle imprese, la promozione e la necessità di investire sul dominio Riccione.it.

«Pensiamo che nella sua silente violenza questo virus possa essere trasformato in un'opportunità, mettendo in mostra lo spirito che ci ha sempre animato e rappresentato.’ una sfida difficile ma dobbiamo e dovremo tutti avere l’ambizione di affrontarla nel migliore dei modi».