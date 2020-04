L'alberghiero Savioli di Riccione una grande squadra al fianco di chi lavora per l'emergenza

Attualità

| 08:05 - 09 Aprile 2020

L'istituto alberghiero Savioli di Riccione, da sempre in prima linea per aiutare il territorio, ha messo in campo due iniziative per studenti e persone in difficoltà. Prima gli chef della scuola, tra una video lezione di cucina e l'altra per gli allievi dell'istituto e con l'aiuto dei tecnici di laboratorio e dei collaboratori scolastici, hanno realizzato pietanze interamente devolute alla Caritas di Riccione.



Oltre alla beneficienza, l'istituto ha poi consegnato più di 40 computer in comodato d'uso agli allievi che ne hanno fatto richiesta e che ne necessitano per poter seguire la didattica a distanza.



Si ringraziano i volontari della protezione civile che hanno aiutato i tecnici del Savioli nella consegna a domicilio dell'apparecchiatura elettronica, ma anche il personale Ata della scuola riccionese che si è prodigato per preparare e rendere pronti all'uso i vari pc.