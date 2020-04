Coronavirus Rimini: il contagio è in frenata, 12 casi in più. Un nuovo decesso

Attualità

Rimini

| 18:09 - 08 Aprile 2020

I casi di positività nel riminese sono 1.596.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 12 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore: tre a Riccione, due a Cattolica e San Giovanni in Marignano, uno a Rimini, Misano Adriatico, Montescudo Monte Colombo, Saludecio e San Clemente. Purtroppo uno dei dodici è stato ricoverato in terapia intensiva in ospedale. I casi di positività salgono a 1.596. E' stato comunicato un nuovo decesso, di un uomo di 67 anni. Ventidue invece le guarigioni di pazienti precedentemente risultati positivi a Coronavirus, con doppio tampone negativo. Sono 10 pazienti di sesso femminile e 12 uomini.





I dati relativi alle Case Residenze per Anziani





In una analisi generale, condotta dall’AUSL, sulle diciotto case residenze per anziani operanti nel territorio provinciale riminese, con circa 1.050 posti letto, si sono rilevate tra gli ospiti 87 positività e si sono registrati 25 decessi.

Tale dato è stato esaminato dall’Azienda sanitaria nel raffronto con il tasso medio di mortalità, pari al 22%, che generalmente si registra in un anno nelle strutture ad intensità assistenziale più elevata, le Rsa che ospitano pazienti con patologie particolarmente gravi. Nel quadro così delineato emerge che le persone con più di 80 anni, specie se già con patologie in atto, rappresentano circa il 18% del totale dei soggetti contagiati in Provincia di Rimini e purtroppo la maggior parte dei deceduti in Emilia Romagna e nel Paese.





Casi di contagio divisi per Comuni





Rimini 566

Cattolica 205

Riccione 205

Misano Adriatico 108

San Giovanni in Marignano 118

Santarcangelo di Romagna 45

San Clemente 35

Montescudo-Monte Colombo 29

Morciano di Romagna 29

Coriano 55

Novafeltria 26

Bellaria Igea Marina 26

Saludecio 17

Verucchio 16

Pennabilli 10

Mondaino 8

San Leo 7

Montefiore Conca 6

Gemmano 4

Montegridolfo 5

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1