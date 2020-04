Basket, cancellati gli Europei Senior 2020 dei Piccoli Stati a Limerick

Sport

Repubblica San Marino

| 16:37 - 08 Aprile 2020

Cancellati gli Europei Senior 2020 dei Piccoli Stati a Limerick.



Ora è ufficiale: l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha fatto saltare anche tutte le

competizioni estive riguardanti la Nazionale di San Marino. Cancellati dunque gli

Europei Senior dei Piccoli Stati a Limerick (Irlanda), originariamente in programma

dal 29 giugno al 4 luglio, ma anche gli Europei Division C Under 16 in Kosovo

(Prishtina, 11-19 luglio) e soprattutto gli Europei Under 18 Div. C che avremmo

disputato in casa, a Serravalle, dal 28 luglio al 2 agosto.

La decisione è stata presa oggi dal Board FIBA, riunitosi in video-conferenza e

condotto dal presidente di Fiba Europe, Turgay Demiral, assieme al segretario

generale Andrea Zagklis e al direttore esecutivo Kamil Novak.