Fermato di notte in auto con ciabatte da camera: "Sto andando in un cantiere", 30enne sanzionato

Cronaca

Rimini

| 16:00 - 08 Aprile 2020

Ha detto di essere diretto a un cantiere, ma guidava l'automobile indossando un paio di ciabatte da camere. Un 30enne di Rimini è stato sanzionato nella notte tra martedì e mercoledì (7 e 8 aprile) dalla Polizia, dopo essere stato fermato per un controllo dalla Squadra Volanti della Polizia. Il giovane ha detto di essere uscito di casa per fare rifornimento di carburante per poi dirigersi a Bologna, per andare a lavorare in un cantiere. Erano le 3 e 50: il giovane ha poi cambiato versione dei fatti, finché, messo di fronte all'evidenza, cioé che stesse indossando delle ciabatte, ha ammesso di essere uscito di casa solamente per prendere una boccata d'aria.