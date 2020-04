Coronavirus, Siae: nessuna sospensione del pagamento. Eventi e spettacoli vanno pagati

Attualità

Rimini

| 15:35 - 08 Aprile 2020

Pagamento dell'abbonamento Siae.

La Siae, in tempi di emergenza Covid-19, non sospende i pagamenti per i locali (interessati anche diversi locali del riminese) che hanno organizzato eventi con spettacoli musicali, ma solo, fino al 31 maggio, l'applicazione delle penali per ritardato pagamento. Stessa cosa per emittenti radiofoniche e televisive. Al 31 maggio sono prorogate le scadenze dei termini per il pagamento dell'abbonamento Siae per musica d'ambiente e le richieste di pagamento delle rate dei piani di rientro scadute, relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020.