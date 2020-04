"Rimborsate agli studenti gli abbonamenti di bus e treni": la richiesta del consigliere Montevecchi

Attualità

Rimini

| 13:22 - 08 Aprile 2020

Matteo Montevecchi.

Il consigliere regionale della Lega, il riminese Matteo Montevecchi, chiede alla Giunta Bonaccini che si attivi per il rimborso degli abbonamenti a favore degli studenti che non hanno usufruito del servizio di trasporto pubblico, su bus e treni, a causa dell'emergenza Covid-19. Inoltre il consigliere della Lega chiede che siano comunicate le misure intraprese per evitare il diffondersi del virus, in particolare "la prolungata sospensione delle attività didattiche in seguito alla chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutte le sedi di facoltà universitarie". Montevecchi conclude, in una nota: "Confido che la Regione si attivi in merito, tenendo in considerazione anche la possibilità che le scuole non riaprano e di conseguenza la fruizione del servizio non riprenda fino alla fine dell'anno scolastico in corso, si impegni a fornire un reale sostegno alle famiglie in questo momento di profonda difficoltà, compensando con un rimborso la mancata fruizione da parte degli studenti del servizio di trasporto pubblico scolastico".