Il presidente della provincia di PU Paolini: "Restare a casa, non vanifichiamo gli sforzi"

| 11:46 - 08 Aprile 2020

Il presidente della provincia di Pesaro e Urbino GIuseppe Paolini.

Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini invita tutti i cittadini del suo territorio a non vanificare gli sforzi fin qui fatti e a restare a casa in queste feste pasquali.



«È un sacrificio necessario ed è il minimo che possiamo fare, se consideriamo l’immane lavoro che tutto il personale sanitario sta facendo per salvare vite umane. Non possiamo cedere proprio ora che si intravede una piccola luce in fondo al tunnel, anche per rispetto nei confronti dei tanti morti in questa emergenza”. Rivolto a medici e infermieri aggiunge: “Voglio farvi sapere che tutta l’Amministrazione provinciale vi è vicina e vi ringrazia. Non sono venuto a fare foto, preferisco incontrarvi quando tutto sarà finito. Dite spesso alla gente che non siete eroi ma che il vostro è un lavoro, invece è una missione che state svolgendo al meglio, con grande spirito di sacrificio e di questo vi sono grato».