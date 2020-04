Cescot porta la sua formazione online, prossime proposte su sicurezza e alimentarista

Attualità

Rimini

| 11:08 - 08 Aprile 2020

Con l’aula virtuale di Cescot la formazione non si ferma. Online i corsi sicurezza e alimentarista che in aprile proseguono in video conferenza per rispondere alle aziende a cui stanno scadendo i termini previsti dalla normativa e non hanno possibilità di proroga e anche per quelle che vogliono sfruttare questo momento di minor lavoro dedicandolo alla formazione.



I corsi saranno organizzati in modo da rispettare le disposizioni vigenti per l’emergenza Coronavirus: con un computer, un tablet o uno smartphone dotati di connessione internet si accede a una vera e propria aula nella quale si può partecipare interattivamente alla formazione facendo domande al docente e confrontandosi con gli altri partecipanti. I corsi sono equiparati ai corsi in aula e gli attestati hanno la stessa validità.



I prossimi corsi sono sicurezza per i lavoratori (formazione generale e specifica rischio basso, 8 ore inizio 21 aprile), alimentarista (3 ore) e alimentarista aggiornamento (3 ore) entrambi con inizio il 16 aprile.



Gli stessi corsi sono disponibili anche in e-learning, fruibili quindi in qualsiasi momento. I corsi sono svolti in completa autonomia di orario, si può infatti accedere in qualsiasi momento ai contenuti, seguendo un percorso predefinito, con animazioni e video che aiutano la comprensione. E’ possibile ripetere il corso, nel caso non si superi il test finale.



È possibile scegliere la formula che più si addice alle esigenze organizzative dell’impresa e dei collaboratori. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare Cristina Buldrini al numero di telefono 366 7201083 oppure alla mail cristina@cescot-rimini.com.