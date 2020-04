Cinquecento monete d'epoca e residuati bellici: scoperto "tesoro" in casa di un carrozziere

Cronaca

Riccione

| 17:48 - 07 Aprile 2020

L'emergenza Coronavirus non ha fermato le indagini dei Carabinieri relative a un giro di reperti archeologici ritrovati nelle abitazioni di alcuni cittadini in Valconca, in particolar modo a Saludecio. Nella tarda serata di ieri (lunedì 6 aprile) personale dell'Arma della Stazione di Saludecio ha concluso gli accertamenti a carico di S.S., 42enne di origine pesarese residente a Saludecio, carrozziere di professione, indagato con l'ipotesi di reato di impossessamento illecito di beni culturali. Dopo una lunga perquisizione, tra l'abitazione e l'autofficina dell'uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto materiale di interesse storico-archeologico. Per la precisione un vero tesoro formato da oltre 500 monete, 108 medagliette religiose, crocifissi e anche bossoli di artigliera e numerose cartucce risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.





Il tesoretto ritrovato:





nr. 108 medagliette religiose databili dall’epoca moderna contemporanea xvi° - xx° secolo d.c.;

nr. 1 spilla in metallo del xx secolo;

nr.8 crocifissi in bronzo databili tra il xvii ed il xx secolo d.c.;

nr.10 anelli di cui nr.2 in oro databili dall’epoca moderna contemporanea xii° - xx° secolo d.c.;

nr.22 monete databili dall’epoca moderna contemporanea xvii° e xviii secolo d.c.;

nr.54 monete, contenute in un raccoglitore, databili dall’epoca iii° a.c. e xviii° secolo d.c.;

nr.147 monete, contenute in un raccoglitore, databili dall’epoca romana e moderna contemporanea dal i° al xx° secolo d.c.;

nr.228 monete, contenute in un raccoglitore, databili tra il 1859 ed il 1942;

nr.62 monete, contenute in un raccoglitore, degli inizi del xx° secolo;

contenitore con vari elementi in rame e bronzo databili dal xv al xx° secolo d.c.;

contenitore con vari elementi in ferro dall’epoca romana sino al xx° secolo d.c.;

nr.2 monete romane in bronzo del i-ii secolo d.c.;

nr.37 bossoli di artiglieria di vario calibro;

numerose cartucce da guerra, rese inerti, risalenti al secondo conflitto mondiale.