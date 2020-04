VIDEO Novafeltria: tasso guarito, torna nel bosco

Attualità

Novafeltria

| 16:57 - 07 Aprile 2020

E' guarito ed è tornato in libertà il tasso soccorso lo scorso 1 aprile a Secchiano di Novafeltria: l'animale era rimasto impigliato in una recinzione ed è stato salvato dal tempestivo intervento del Servizio Veterinario di Rimini dell'Ausl Romagna, in seguito a pronta segnalazione dei residenti. Il tasso aveva infatti infilato la testa in un punto stretto della recinzione. I veterinari hanno rimosso rimosso la recinzione e portato l'animale al centro recupero animali selvatici della Provincia. Oggi (martedì 7 aprile) il tasso è stato liberato.