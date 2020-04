Banda ultralarga nelle aree bianche di 74 comuni dell’Emilia Romagna

Attualità

Rimini

| 12:21 - 07 Aprile 2020

L'arrivo della banda larga a Novafeltria.

Lo sviluppo della banda ultralarga in Emilia-Romagna accelera considerevolmente grazie a un importante piano infrastrutturale di Tim, che a partire da martedì 7 aprile rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di 74 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, i quali aumenteranno progressivamente nel corso delle prossime settimane attraverso con l’accensione di 317 armadi stradali collegati alla rete FTTC (Fiber to the cabinet).



A Rimini saranno nove i municipi che potranno beneficiare di questa operazione: Maiolo, Montefiore Conca, Novafeltria, Poggio Torriana, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Leo, Talamello.



L’iniziativa rientra nell’ambito di un importante programma nazionale per dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali istituzioni e autorità del Paese, in particolare riguardanti i servizi a banda larga e ultralarga.



Sulla base del programma di copertura, l'operatore nazionale ha già “acceso” i servizi a banda ultralarga nei comuni che rientrano nella prima tranche di interventi. Grazie a questo importante programma infrastrutturale, un sempre maggiore numero di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni sarà abilitato ai servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps per soddisfare la crescente domanda di connettività nelle zone rurali e a bassa densità abitativa del Paese, anche nell’ottica di sostenere lo Smart working.