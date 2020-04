L'amministrazione di Coriano contro il virus, ecco tutte le strategie messe in campo

Attualità

Coriano

| 12:16 - 07 Aprile 2020

Un parco pubblico di Coriano da poco rinnovato.

Non c'è soltanto il progetto "Spazi sicuri all'aperto" attuato in alcuni Comuni della provincia. C'è anche la consegna delle spese a domicilio che, a Coriano come altrove, permette alle categorie più deboli e fragili di spostarsi il meno possibile e quindi di non incorrere in inutili rischi di contagio da Coronavirus.



A occuparsi di portare gratuitamente la spesa a casa ci pensano i volontari della Gaiofana pronto intervento. C'è poi il progetto attuato in collaborazione e accordo con la Neuropsichiatria infantile dell’azienda Usl della Romagna per consentire a bambini, ragazzi e adulti con disabilità e/o importanti disturbi comportamentali di poter utilizzare uno spazio aperto quale momento di svago. Per quest’ultimo progetto l’amministrazione ha messo disposizione gli spazi, a titolo gratuito, dell’immobile destinato ai laboratori Pinocchio, e gli spazi del Centro giovani assieme alla parrocchia di Ospedaletto. Sono tre i bimbi gravi del territorio che al momento ne stanno beneficiando.



«Abbiamo colto ed estendiamo l’invito fatto dalla vicesindaca di Rimini Gloria Lisi anche a tutti quei comuni che ancora non hanno aderito al progetto», sottolinea l'assessora

Beatrice Boschetti. Aggiunge la sindaca Domenica Spinelli: «Ogni progetto messo in campo vuol essere un piccolo passo verso la soluzione dei problemi quotidiani che i cittadini si trovano ad affrontare, soprattutto in questo momento».