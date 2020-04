Slitta in avanti anche il Gran prix Truck a Misano, posticipato al 14 e 15 novembre

Sport

Misano Adriatico

| 10:55 - 07 Aprile 2020

Grand Prix Truck.

Il Grand Prix Truck trova la sua nuova collocazione il 14 e 15 novembre nel calendario 2020 di Misano World Circuit. La nuova data (la precedente era fissata al 23-24 maggio) è stata fissata dal dopo aver condiviso analisi e valutazioni. Quella individuata rappresenta la migliore soluzione per soddisfare attese e vantaggi di tutti gli attori coinvolti sotto il profilo commerciale e sportivo. Scelta che ha tenuto conto anche della riformulazione del calendario e comunicata dall'European Truck Racing Championship in accordo con la federazione internazionale.



È confermato il format complessivo, protagonista ogni anno e ininterrottamente da ormai 30 edizioni a Misano World Circuit: la presenza dei grandi brand commerciali protagonisti della filiera dell’autotrasporto, lo spettacolo delle corse in pista, il raduno dei camion decorati, i test drive in paddock, le emozionanti sessioni in pista, oltre a tutte le attività coordinate da Sandhills Italy che edita le riviste Trasporto Commerciale e Camion Supermarket.



«L’evento dei truck è un magnete potente di presenze e indotto per Misano e la Provincia – dice il Sindaco Fabrizio Piccioni – Ciò che sta accadendo cambia e rimodula i programmi di tutti ed è importante mantenerlo in calendario. Ci impegneremo con gli operatori turistici per allungare l’accoglienza all’autunno, posizionando in sicurezza gli eventi e offrendo la nostra grande capacità di accogliere gli ospiti e festeggiare insieme a loro».



L’obiettivo condiviso, in questa fase in cui tutti sono al lavoro per tentare di definire gli scenari futuri, è infatti quello di cercare una connessione salda col territorio, per mettere a punto un’offerta di ospitalità nella Motor Valley e dedicata al mondo del motorsport.