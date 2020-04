Attualità

Rimini

| 10:39 - 07 Aprile 2020

Alla stregua di altre comunità del nostro territorio riminese, anche quella islamica si è organizzata per dare un contributo alla sanità in lotta contro il coronavirus. È di 5mila euro euro l’entità della somma raccolta tra i musulmani di Rimini, comune e provincia, in un'iniziativa volta a confermare la piena appartenenza al territorio. In tanti hanno voluto contribuire anche con piccole somme. Denaro che verrà devoluto all'ospedale Infermi di Rimini.