Metromare elettrificato, firmato il decreto che istituisce la linea ferroviaria Rimini-Riccione

Attualità

Rimini

| 10:38 - 07 Aprile 2020

Una delle prime corse del Metromare tra Rimini e Riccione.

Dopo la fase sperimentale e temporanea con mezzi su gomma, va avanti la procedura amministrativa da parte della Provincia di Rimini per il collaudo definitivo dell’infrastruttura del Metromare con i mezzi a trazione elettrica Exqui.city 18T. Se i mezzi, causa emergenza Covid-19, sono fermi in Belgio e al momento non è ancora possibile collaudarli, per l’infrastruttura è invece possibile avviare la fase di collaudo, stante anche la temporanea sospensione delle corse.



“Noi continuiamo a lavorare pensando al dopo emergenza – dichiara il presidente della Provincia Riziero Santi - quando le cose gradualmente torneranno ad una nuova normalità. La Provincia, nell’ottica di farsi trovare pronta, mantiene costanti rapporti con i competenti uffici territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti preposti alle autorizzazioni e prosegue nel relativo e necessario lavoro amministrativo. È in tal senso che ho firmato il decreto che istituisce la linea filoviaria a trazione elettrica in sede riservata di trasporto pubblico locale Metromare sul percorso da Rimini Fs - Riccione Fs”.