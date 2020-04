Prossimo consiglio comunale di Rimini in modalità telematica

Attualità

Rimini

| 09:15 - 07 Aprile 2020

L'ultima seduta del consiglio comunale di Rimini in streaming.

Giovedì 9 aprile alle 9.45 si terrà la prima seduta del consiglio comunale di Rimini in videoconferenza. Sarà possibile seguire la discussione via streaming dalla piattaforma messa a disposizione dal Comune.



Sono 53 i punti in discussione all'ordine del giorno, senza interrogazioni. Il primo punto è riservato alla discussione dell'emergenza sanitaria in corso, a seguire 40 mozioni e 12 ordini del giorno inerenti, tra le altre cose, recupero dell'area turistica di Rimini nord, autonomia regionale e provinciale, organizzazione delle strutture di decentramento, proposta di pace dei profughi, campagna contro i prodotti di plastica usa e getta, riuso di abitazioni abusive, intitolazione dello stadio Pirati, nuova questura, parcheggio Padulli,