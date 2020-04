Due andamenti della pandemia a Pesaro e Urbino, calano i morti ma crescono i contagiati

Attualità

Pesaro

| 07:49 - 07 Aprile 2020

Foto da internet.

Salgono a 4616 le persone contagiate dal nuovo Coronavirus nella regione Marche, quindi 150 in più rispetto al giorno precedente, di cui 1919 in provincia di Pesaro e Urbino (+66). Passano da 351 a 359 i morti in provincia, per un totale di 9 nuove perdite. Intanto i guariti aumentano di 9 unità, passando a 296.



Complessivamente nella regione Marche sono 630 i deceduti (+18), quindi la maggior parte nel territorio a ridosso della nostra provincia. I ricoveri in terapia intensiva sono 140, quelli in area semi intensiva 286, mentre quelli in reparti non intensivi 522.