Coronavirus, in regione 467 positivi in più in 24 ore, 22 a Rimini. Salgono le guarigioni

| 17:56 - 06 Aprile 2020

il commissario ad acta per l’Emergenza Coronavirus, Sergio Venturi.

Sono 17.556 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 467 in più rispetto a ieri, domenica 5 aprile: un aumento tuttavia contenuto se paragonato a quello dei giorni scorsi. E sono 72.163 i test effettuati, 2.177 in più. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.



Complessivamente, sono 7.795 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (317 in più rispetto a ieri). 372 le persone ricoverate in terapia intensiva: due in meno rispetto a ieri, così come continuano a diminuire i ricoverati nei reparti non di terapia intensiva, che sono 3.804 (-35). In calo anche i decessi: 57, purtroppo, quelli nuovi - di cui 31 uomini e 26 donne - ma il giorno prima erano stati 74); il numero complessivo sale così a 2.108.



Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 2.397 (196 in più), 1.432 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 965 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.



Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse, sono 6 in provincia di Rimini, mentre si regitrano 22 nuovi casi di positività, il dato complessivo in provincia sale a 1575.



NUOVI POSTI LETTO

Da Piacenza a Rimini prosegue il lavoro all’interno della rete ospedaliera per attuare il piano di rafforzamento dei posti letto messo a punto dalla Regione; in un solo giorno ne sono stati aggiunti 97, passando complessivamente dai 5.099 di ieri ai 5.196 di oggi, tra ordinari (4.623) e di terapia intensiva (573).

In provincia sono 234 a Rimini, di cui 39 per terapia intensiva e 41 a Riccione.