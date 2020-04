Coronavirus, Riminiterme fa la sua parte: riabilitazione e fisioterapia aperte per urgenze

Attualità

Rimini

| 15:39 - 06 Aprile 2020

Seduta di fisioterapia a Riminiterme.

Riminiterme ottemperando alle indicazioni della AUSL Romagna mantiene aperto il settore di fisioterapia riservato alle “prestazioni urgenti e prioritarie” per le riabilitazioni fisioterapiche.



“Si tratta di essere pronti ad eseguire indicazioni urgenti dell’AUSL” dichiara Massimo Ricci, Direttore Generale dello stabilimento “il servizio è utile per decongestionare gli ospedali tradizionali e per evitare che i pazienti frequentino le strutture ospedaliere che, come sappiamo, sono affollate ed intasate. Qui è come avere Riminiterme completamente riservata per il paziente con sicurezza assoluta.”



Tutti i settori di Riminiterme sono chiusi, tuttavia l’azienda per stare vicino ai propri clienti ed amici ogni giorno invia tramite social consigli e lezioni di fitness, ginnastica e pratiche di vario tipo, fisioterapia, estetica, dietologia, una iniziativa di grande successo con migliaia di visualizzazioni.



“Abbiamo sempre pensato ai nostri clienti come una grande comunità, quello che sta succedendo ne è la prova” conclude Ricci.