Coronavirus: ignoti sfondano il blocco transennato tra Bellaria Igea Marina e San Mauro

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:30 - 06 Aprile 2020

Brutta sorpresa per i volontari della Protezione Civile di Bellaria questa mattina, lunedì 6 aprile, e non è la prima volta purtroppo. Gli operatori, come ogni mattina, predispongono il controllo delle transenne tra la provincia di Rimini e Forlì-Cesena. Purtroppo ignoti hanno divelto, probabilmente nella notte, le transenne tra Bellaria e San Mauro, varcando il confine provinciale. I dispositivi erano stati fissati con dei “piedini” che sono stati letteralmente sradicati. I volontari, che si trovano purtroppo ogni giorno in situazioni di questo tipo, hanno cercato di riparare le transenne con alcune fascette in loro dotazione, ma, nonostante avvenga quotidianamente, in questo caso è ancora più grave, dato che le transenne sono state danneggiate irrimediabilmente. Il monito dei volontari della Protezione Civile è rivolto ai “furbetti” che credono di farla franca: “Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, i controlli sono tanti, altrettanti i rischi di essere “beccati” e di pagarne penalmente”.