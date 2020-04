Coronavirus Rimini, beccato mini market aperto: 'Non sapevo della chiusura domenicale'

Cronaca

Rimini

| 14:20 - 06 Aprile 2020

Il minimarket di via Graziani.

Si intensificano i controlli da parte della Polizia di Stato di Rimini per il rispetto delle misure anti Covid-19. Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, verso le 13 e 40, ha dovuto tirare giù la saracinesca il titolare di un minimarket di via Graziani. L’uomo, un cittadino del Bangladesh, 47enne, si è giustificato dicendo che non sapeva della misura restrittiva applicata anche alla domenica. Per lui, oltre alla sanzione, è scatta la chiusura di un giorno dell’attività.

Poche ore dopo, sulla Marecchiese, i poliziotti hanno fermato un’auto, a bordo c’erano tre giovani, un cosovaro 49enne, un riminese 28enne e una ragazza di origini bosniache , 34enne. Non hanno saputo dare giustificazioni se non che si stavano annoiando a casa e si erano incontrati per fare un giro. Anche per loro è scattata la sanzione.