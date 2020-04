Spray e igienizzanti per le mani alla Croce Rossa di Riccione da Famija Arciunesa

Attualità

Riccione

| 13:10 - 06 Aprile 2020

La donazione dello spray e del gel igienizzante di Flora alla Croce Rossa di Riccione.

Famija Arciunesa ha consegnato agli amici della Croce Rossa Italiana del comitato di Riccione gel e spray per l’igiene delle mani di Flora, presidi di protezione utili a prevenire il contagio da Coronavirus. I flaconi saranno utilizzati dagli operatori sui mezzi di servizio e soccorso.



Intanto continua la raccolta fondi a sostegno dell'associazione sempre per combattere contro la pandemia. Si può sostenere la campagna Riccione contro il Coronavirus sulla piattaforma Gofundme oppure erogare una cifra tramite un bonifico bancario al codice

IBAN IT 47L 05387 24100 0000 0075 6192 con la causale “Riccione contro il Coronavirus”.