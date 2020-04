Scuola chiusa fino al 20 aprile a San Marino, pubblicato il nuovo decreto

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:29 - 06 Aprile 2020

La scuola secondaria di secondo grado di San Marino (foto da Wikipedia).

Con Decreto Legge 59 del 4 aprile la Repubblica di San Marino ha disposto la proroga della chiusura delle scuole e dell’università fino al 20 aprile. Non è possibile sapere se quest’ultima data potrà segnare la ripresa delle attività, in quanto l’andamento della pandemia è ancora incerto.



La segreteria all’Istruzione congiuntamente alle direzioni delle scuole, all’università e all’istituto musicale si stanno comunque preparando ad ogni scenario, compreso quello di una ripresa delle lezioni a settembre, per il nuovo anno scolastico 2020-2021, anche se quest’ultima ipotesi resta la più remota allo stato attuale.



Contestualmente si è al lavoro per riprogrammare i centri estivi in funzione dell’andamento della situazione sanitaria, al fine di garantirne lo svolgimento nel migliore dei modi valutando al contempo l’ipotesi di un arricchimento con momenti di formazione per concedere ai ragazzi una parte della formazione persa. Anche il prossimo calendario scolastico terrà conto della necessità di permettere agli studenti di poter recuperare quanto non si è potuto effettuare in questo momento emergenziale. La rassicurazione generale è che l'anno sarà salvo in ogni caso.



Per quel che riguarda gli esami di fine ciclo sono confermate attualmente le date già previste. Se l’epidemia non dovesse fermarsi in tempo si valuteranno delle soluzioni compatibili con le misure di distanziamento sociale, per il loro regolare svolgimento nelle date già programmate.