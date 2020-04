Proventi delle sanzioni per sostenere i cittadini tramite i Comuni: la proposta

Attualità

| 10:03 - 06 Aprile 2020

Verbale di sanzione.

Autorizzare i Comuni a usare i proventi delle multe per aiutare i cittadini: questa la proposta di Fabio Sebastianelli, coordinatore del vicino Popolo della Famiglia marchigiano, mettendo in campo una soluzione condivisa con Fabio Amici, presidente del comitato di partecipazione Area Vasta 2 Asur Marche e Carlo Cardarelli di Acu Marche (associazione Consumatori e Utenti Marche).



«Ogni anno vengono incassate dagli enti territoriali e dallo Stato molte centinaia di migliaia di euro derivanti dalle multe per le violazioni stradali». Il Codice della strada però stabilisce a chi debbano andare quegli introiti e ne vincolano l'uso in percentuali prestabilite, esclusivamente per ciò che ruota attorno alla sicurezza stradale. Ecco allora che il PdF propone di «sottoscrivere un altro Dpcm per svincolare i proventi delle sazioni alle infrazioni del Codice della strada così da permettere ai Comuni di attingervi per sostenere economicamente i cittadini più deboli. Parte delle stesse potrebbe essere utilizzata anche per acquistare attrezzature e dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario e le forze dell'ordine».