Il San Marino Green festival riscrive l'agenda politica dei segretari di Stato in chiave ambientale

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:26 - 06 Aprile 2020

Lo stand dell'edizione 2019 del Green festival.

Fin dall'inizio la pandemia da Coronavirus ha scatenato una riflessione in termini ambientali, visto lo stretto rapporto tra l'acuirsi delle forme virali in varie parti del mondo anche per colpa delle crisi climatiche. Ecco allora che anche il San Marino Green festival si interroga su quale sia la correlazione, lanciando una serie di spunti ai segretari di Stato della piccola Repubblica per condividere uno sguardo comune sullo sviluppo del territorio dei prossimi decenni.



Primi firmatari di un vero e proprio appello, «ci siamo dati come obiettivo la crescita nella società sammarinese nei soggetti economici e nelle istituzioni, della consapevolezza dell’importanza degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, mettendoci in rete con chi si sta già impegnando in questo senso, a partire dai territori limitrofi fino ai movimenti europei e internazionali».



Il festival è sempre stato uno strumento prezioso per portare queste istanze all'attenzione di molti, «certi che di sostenibilità si dovrà parlare sempre più. Stiamo lavorando a testa bassa per raccogliere voci, raggrumare esperienze, condividere riflessioni. Vogliamo sapere se anche lo Stato è dalla nostra parte, che è pronto a spendersi per una prospettiva futura basata su nuovi principi. Vogliamo un "dopo" incentrato sulle buone pratiche di innovazione sociale, digitale, culturale, creativa. Vogliamo cambiare passo: non più l’uomo al servizio dell’economia, ma l’economia al servizio dell’uomo. Vogliamo rimboccarci le maniche con entusiasmo davanti a un piano di ripresa che disegni una società nuova, sostenibile, solidale, aperta.



L'elenco delle richieste