Sul riminese dominio dell'alta pressione: soleggiato e temperature massime vicine ai 20 gradi

Attualità

Rimini

| 19:21 - 05 Aprile 2020

Il bollettino di Centro Meteo Emilia Romagna per le giornate del 6, 7 e 8 aprile.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia



a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com Emissione del 5/04/2020 ore 18:30sereno.assenti.minime comprese tra +3°C e +8°C, massime comprese tra +14C e +19°C.deboli da Nord-Est, con rinforzi in costa.mosso o poco mosso.moltoalta.sereno.assenti.minime comprese tra +3°C e +8°C, massime comprese tra +13C e +18°C.deboli da Est/Nord-Est con rinforzi in costa nel pomeriggio.da mosso a poco mosso.molto-alta.



Stato del cielo: sereno o velato.assenti.minime comprese tra +3°C e +8°C, massime comprese tra +12C e +19°C.deboli da Est.poco mosso.molto-alta.una figura di alta pressione garantirà condizioni di bel tempo almeno sino al periodo Pasquale. Temperature in graduale aumento e precipitazioni assenti.