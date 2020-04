Coronavirus Rimini, altri 5 morti e 30 nuovi positivi

Attualità

Rimini

| 18:16 - 05 Aprile 2020

Sono 1553 i casi di contagio da Covid-19 nel riminese.

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 30 nuovi casi di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore (10 uomini e 20 donne). Solamente tre di questi sono stati portati in ospedale e nessuno in terapia intensiva. In totale sono 1553 i casi di contagio. Si registrano cinque nuovi decessi: una 84enne e quattro uomini, tre over 65 (71, 83 e 84) e anche un 48enne. Sul fronte guarigioni, se ne aggiungono 15: 8 pazienti di sesso femminile e di 7 uomini. Il numero complessivo di pazienti guariti, clinicamente e con doppio tampone, è di 92.

I nuovi contagiati Comune per Comune: 17 a Rimini, 4 a Riccione e 4 a San Giovanni in Marignano, 3 a Misano Adriatico, 1 a Cattolica, 1 a Coriano.





I contagiati Comune per Comune



Rimini 547

Cattolica 200

Riccione196

Misano Adriatico 107

San Giovanni in Marignano 116

Santarcangelo di Romagna 45

San Clemente 33

Montescudo-Monte Colombo 27

Morciano di Romagna 28

Coriano 54

Novafeltria 26

Bellaria Igea Marina 26

Saludecio 16

Verucchio 16

Pennabilli 10

Mondaino 8

San Leo 7

Montefiore Conca 6

Gemmano 4

Montegridolfo 5

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1