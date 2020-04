Accetta la sfida di Altarimini: corre nel cortile di casa una mezza maratona

Sport

Rimini

| 18:01 - 05 Aprile 2020

Attilio Quadrelli.

Attilio Quadrelli, 55enne riminese iscritto al gruppo podistico Miramare Runner, come tanti altri hanno scritto al nostro numero whatsapp, accettando la sfida lanciata dal nostro portale. Quadrelli ha portato a termine la sua piccola impresa sportiva all’interno delle proprie mura domestiche, nel pieno rispetto delle regole. Di professione tecnico delle lavorazioni meccaniche, attualmente non operativo causa emergenza coronavirus, questa mattina (domenica 5 aprile) avrebbe dovuto partecipare alla maratona di Firenze. Ha corso la sua gara girando attorno a casa, percorrendo 265 giri (ogni giro 80 metri) per un totale di 21 km e 200 metri, con il tempo di 2 ore e 23 minuti.