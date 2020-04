Misano Adriatico: posticipata la "Festa dla Segavecia" prevista il 25 aprile

Eventi

Misano Adriatico

| 15:35 - 05 Aprile 2020

La scorsa edizione Festa Segavecia.

L’emergenza globale causata dal Covid-19 e la previsione di una fase di convivenza con il virus che imporrà comunque la necessità di limitare al massimo le occasioni di contagio, fanno slittare uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini di Misano Adriatico, la “Festa dla Segavecia”.

La tradizionale manifestazione, quest’anno in programma inizialmente il 25 aprile, non viene cancellata ma solo posticipata. La decisione è stata presa dalla Fondazione aMisano di comune accordo con l’Amministrazione Comunale e i Comitati di frazione.

Seguirà una fase di confronto con i soggetti coinvolti per individuare una data che ne assicuri lo svolgimento con la dovuta serenità e in piena sicurezza, non alterando lo spirito di grande allegria e festa che da oltre trent’anni caratterizza una manifestazione divenuta patrimonio della comunità di Misano Adriatico.