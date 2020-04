Dalla maratona attorno all'orto alla mezza dentro casa, altri due protagonisti di incredibili imprese

Sport

Nazionale

| 12:59 - 05 Aprile 2020

A sinistra Luca di Altamura, sulla destra Nicola Ferrari.

Altri appassionati di podismo hanno raccolto la sfida di altarimini.it. Nicola Ferrari, di Verona, ci ha scritto esprimendo il suo gradimento per la nostra iniziativa. Ferrari, 48 anni, operaio nel settore alimentare, atleta della società G.A.A.C Verona Marathon, ha corso una maratona attorno all'orto di casa, su un perimetro di 110 metri per un totale di 385 giri. Il 48enne in passato ha partecipato alla 100 km del Passatore e oggi (domenica 5 aprile) avrebbe dovuto partecipare alla Maratona di Milano. Oltre a Nicola, anche Luca, 39enne di Altamura impiegato in una azienda di impianti elettrici, ha ringraziato la nostra redazione per "lo stimolo". Il 39enne, che si stava allenando per la Maratona di Roma, poi annullata, ha corso la mezza maratona dentro le mura di casa: 21 km e 200 metri, percorsi in 2 ore e 13 minuti.