San Marino: sette nuovi casi di contagio da Covid-19, ma anche otto guarigioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:59 - 05 Aprile 2020

Nel riquadro il dirigente dell’Authority sanitaria di San Marino, Gabriele Rinaldi.

Grafico sull'andamento della pandemia da Coronavirus nella Repubblica di San Marino



Grafico relativo all'andamento della pandemia nel mese di marzo



A San Marino sono 7 i nuovi casi di positività al Coronavirus. Gli attuali contagiati sono 199: rispetto a ieri (sabato 4 aprile), ci sono ben otto guariti (per un totale di 35 dall'inizio dell'epidemia. Non si registrano nuovi decessi, mentre in terapia intensiva rimangono 14 pazienti e se ne aggiunge uno in isolamento nel reparto infettivi (totale 35). Rimane del 76% la percentuale dei pazienti in isolamento domiciliare (sono 150, 72 femmine e 78 maschi). Novantasei le persone dimesse a domicilio dall'inizio dell'epidemia.