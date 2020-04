Novafeltria: negozio "La Scarpa e Co." regala visiere protettive a medici e personale dell'ospedale

Attualità

Novafeltria

| 12:42 - 05 Aprile 2020

A sinistra il sindaco Stefano Zanchini con Emanuele Pavani, a destra la consegna del materiale all'ospedale.

Uno stock di visiere protettive donate da "La Scarpa & Co.", storico negozio di calzature e pelletteria di Novafeltria, un'attività che ha 36 anni di storia. Il titolare Emanuele Pavani ha consegnato i dispositivi di protezione ai medici di famiglia che operano in Valmarecchia, tra essi il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini, al personale della Croce Verde di Novafeltria, ai medici e infermieri del Punto di Primo Intervento dell'ospedale Sacra Famiglia e del Pronto Soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini. Ora "La Scarpa & Co." sta preparando delle mascherine. Il primo stock sarà donato alla cittadinanza, a chi ne farà richiesta.