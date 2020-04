VIDEO Corre 70 km a casa, di cui 42 intorno al tavolo, Guinness World record

Sport

| 09:49 - 05 Aprile 2020

Corre 70 km a casa, di cui 42 attorno al tavolo di casa: un'impresa da Guinness dei primati. L’iniziativa lanciata dal nostro portale, con lo scopo di stimolare gli sportvi a continuare ad allenarsi in casa nel rispetto delle ordinanze, è stata raccolta da atleti di tutta Italia. L’impresa compiuta dal Runner Fabio Faggiani, 35enne di Tolfa, un paesino vicino a Civitavecchia, è da Guinness: ha infatti percorso 70 km, di cui 42 girando intorno al tavolo del soggiorno di casa sua, in un perimetro lungo solo 15 metri, completando 2.800 giri, e 28 km nel cortile di casa, in un perimetro di 25 metri, girando 1.120 volte, per un totale complessivo di 3.920 giri che corrispondono a 70 km. Fabio, impiegato al centro distribuzione Conad Tarquinia, ha iniziato la sua corsa nel salotto alle 4 del mattino di ieri (sabato 4 aprile) ed ha corso per 9 ore. Era iscritto alla Maratona di Milano, in programma inizialmente oggi (domenica 5 aprile), ma purtroppo la manifestazione è stata annullata a causa dell'emergenza Covid-19. Fabio racconta: "Mi piacerebbe se un giorno mi chiamasse Gerry Scotti per fare il Guiness World Record, infatti ho sicuramente fatto più km del maratoneta professionista cinese di Wuhan, diventato famoso per la maratona corsa intorno al letto".