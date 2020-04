Santarcangelo: consiglio comunale in videoconferenza. Tra i temi messa in sicurezza della provinciale 13bis

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 07:43 - 05 Aprile 2020

Il sindaco Alice Parma.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per giovedì 16 aprile alle ore 18 con la modalità della video conferenza: la seduta, come di consueto, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Dopo i preliminari di seduta, l’assessore a Bilancio e Tributi Emanuele Zangoli presenterà i primi cinque punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2020/2022; la verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie; la determinazione dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2020, le modifiche al Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie comunali e al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti.



Dopo una breve sospensione per consentire alla Giunta di riunirsi e approvare la delibera di definizione delle tariffe per l’anno 2020, ancora l’assessore Zangoli introdurrà il bilancio di previsione 2020/2022. Punto successivo all’ordine del giorno, presentato dal sindaco Alice Parma, la condivisione per l’anno 2020 degli obiettivi strategici e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022.



A seguire, l’assessore Rapporti con le società partecipate Angela Garattoni illustrerà l’atto di ratifica relativo al mancato esercizio del diritto di prelazione per il progetto di ampliamento del parco clienti di Anthea srl. L'assessore ai Lavori pubblici. Pamela Fussi, presenterà invece l’approvazione dello schema di accordo tra le Province di Rimini, Forlì-Cesena e i Comuni di Santarcangelo, Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di messa in sicurezza della strada provinciale 13-bis, “Prolungamento Uso”.



L’approvazione dello schema di convenzione per il servizio associato di Statistica (ufficio unico di vallata) sarà introdotta dall’assessore ai Rapporti con l’Unione dei Comuni, Danilo Rinaldi, mentre l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, presenterà l’approvazione del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale. Ultimo punto all’ordine del giorno, la mozione per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro e arredo, arredo urbano ed accessibilità della via Giacomo Matteotti, presentata dalla consigliera Jennifer Serra (Lega Salvini premier Romagna).