Il riminese Domenico Di Crescienzo tra le vittime del Coronavirus: il ricordo del figlio

Attualità

Rimini

| 07:40 - 05 Aprile 2020

Domenico Di Crescienzo.

E' una delle persone più giovani, del riminese, che ha perso la vita dopo aver contratto infezione da Coronavirus: ieri (sabato 4 aprile) è deceduto a 60 anni Domenico Di Crescienzo. La redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per l'ennesima persona scomparsa in questo momento di emergenza sanitaria. Il figlio Andrea, socio di Zeinta di Borg, ha voluto ricordare così il proprio genitore: "Questo è il periodo dove mi svegliavo e ti vedevo lì in cucina a impastare sulla penisola, contento e orgoglioso di quello che facevi... perché sapevi già che una volta uscito dal forno quel casatiello caldo sarebbe finito in mezz’ora con tutti i tuoi figli li attorno a te che ne tagliavano una fetta per assaggiarlo... tutte le volte era come lo ricordavo dell’anno passato, saporito, pieno d’amore, lo stesso amore che trovavo nei tuoi occhi a guardarti fare qualsiasi cosa per noi, per renderci felici, per farci stare meglio ogni giorno di più... ma ora guardo quella penisola vuota, la casa senza profumo d’amore appena sfornato e io mi blocco e non riesco ad andare avanti perché avrei bisogno solo di un altro istante insieme... hai combattuto sempre anche con il tuo rassicurarci, anche mentre eri in carrozzina e noi ti portavano fuori a fumare cercando di farci ridere con le tue battute, con il tuo umorismo, cantando, con i tuoi sorrisi sotto al dolore, hai combattuto fino all’ultimo... ora sei in pace, anche se mancherai sempre tantissimo, ma grazie a te siamo quello che siamo".