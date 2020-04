Attualità

| 19:38 - 04 Aprile 2020

Il ministro Francesco Boccia, Ansa.

Le zone più colpite del Paese dal virus, come ad esempio in Emilia-Romagna Rimini e Piacenza, "sono per noi un'ossessione quotidiana. Andiamo a letto la sera e ci svegliamo la mattina pensando alle criticità degli ospedali che devono essere risolte. Questa è l'ossessione quotidiana del ministro Speranza, del comitato scientifico, di noi tutti". Così il ministro Francesco Boccia, durante la presentazione di 52 infermieri volontari all'aeroporto di Bologna.