Va fuori strada con l'ape, 84enne si ribalta e rimane bloccato all'interno

| 15:26 - 04 Aprile 2020

L'apecar incidentato.

Incidente stradale per un 84enne di Novafeltria, alla guida di un mezzo apecar. L'uomo, che quindi non rischierebbe una sanzione amministrativa, è uscito dalla sua abitazione intorno a mezzogiorno per accudire alcune galline in un terreno di sua proprietà, tra le località Fosso di Rio Rosso e Campo di Lago. Intorno alle due e trequarti, non vedendolo tornare a casa, i familiari sono usciti alla sua ricerca, fino a quando lo hanno trovato in una stradina, incastrato nel suo apecar. Sono stati così allertati i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso il parabrezza per poter portare in salvo l'84enne, fortunatamente in buone condizioni. Per lui solo tanto spavento. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Novafeltria e il personale della Croce Verde di Novafeltria.