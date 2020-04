VIDEO Maratona corsa in giardino: "Ho raccolto la sfida di Altarimini"

Sport

Rimini

| 14:53 - 04 Aprile 2020

Anche Thomas Perozzo, 24enne runner padovano iscritto al Gruppo Podistico Asd Sarmati (VE), ha raccolto la sfida di Altarimini e ha corso una maratona nel giardino di casa. Sono 42.195 i km percorsi da Thomas, tempo 4 ore e 53 minuti, su un tracciato che misura 20 metri, per un totale di 2109 giri.

Grafico Stampatore in un'azienda grafica, Perozzo ha battezzato la propria impresa con il nome di "Garden Marathon".

Come portale d’informazione siamo felicii di aver stimolato gli sportivi a cercare modi alternativi, benché spezzo di bizzarri, per continuare ad allenarsi nel rispetto delle ordinanze.