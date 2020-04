Coronavirus: San Marino tocca i 200 contagiati. Nessun nuovo decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:15 - 04 Aprile 2020

Simona Casagrande del Gruppo Coordinamento per l'Emergenze di San Marino.

Grafico sull'andamento della pandemia da Coronavirus nella Repubblica di San Marino



Grafico relativo all'andamento della pandemia nel mese di marzo



Sale a 200 il numero di contagiati da Coronavirus nella Repubblica di San Marino. Nell'aggiornamento del 4 aprile, da parte del Gruppo di Coordinamento per le emergenze sanitarie, ci sono 7 casi in più rispetto alle ultime 24 ore. In terapia intensiva ci sono 14 pazienti, 7 femmine e 7 maschi, mentre sono 34 i pazienti in isolamento in ospedale; 152 quelli a domicilio (il 76% del totale. I guariti in totale sono 27, 32 i deceduti (nessun caso nelle ultime 24 ore), 95 i dimessi a domicilio. Le quarantene terminate salgono a 778, 1218 quelle attivate dall'inizio dell'epidemia.